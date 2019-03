Canadees (41) verloor zes familieleden onder wie vader, moeder en zus bij crash Ethiopian Airlines: “We hadden zo'n hechte band. Ik ben er kapot van” LH

13 maart 2019

21u58

Bron: The Guardian, New York Times 0 Bij de crash van de Boeing 737 van Ethiopian Airlines afgelopen zondag kwamen 149 passagiers om het leven, onder wie achttien Canadezen. Zes slachtoffers behoren tot drie generaties van de familie Dixit-Vaidya, die allemaal op vakantie zouden gaan naar hun roots in Kenia. “Het was zo’n hechte familie.”

Het moest een droomvakantie worden. Een grootvader die na dertig jaar eindelijk opnieuw voet op Keniaanse bodem zou zetten. Een moeder die ernaar uitkeek om haar dochters de stad Mombasa te laten zien. Daar was ze immers geboren toen haar vader er werkte. Twee tienermeisjes die dolenthousiast waren om eindelijk een safari te doen.

De zes familieleden zullen echter nooit Kenia bereiken, want vlucht ET 302 van Ethiopian Airlines crasht zondagochtend, amper enkele minuten na het opstijgen vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

“Ik ben niet boos, ik ben er kapot van. Ik heb iedereen verloren die ik had”, zegt Manant Vaidya, de broer van de 37-jarige Kosha. De moeder van twee, die sinds 2003 in Canada woonde, was op reis met haar man Prerit Dixit (45), haar twee dochters Ashka (14) en Anushka (13), haar vader Pannagesh (71) en moeder Hansini (63). Haar ouders waren haar gevolgd naar Canada in 2012.

“Land van kansen”

“Ik zag hen voor het laatst op zaterdagochtend, toen ik ze afzette aan de luchthaven”, legt Manant uit. “We waren een zeer hechte familie. We woonden op vijf minuten van elkaar in Brampton. Er waren wekelijkse samenkomsten met pizza, dal en naanbrood. De twee meisjes waren hier geboren en echte Canadezen. De hele familie geloofde dat Canada een land van kansen was.”

Manants vrouw legt uit dat haar schoonmoeder diepreligieus was. “Elke ochtend deed ze het puja-ritueel, waarmee eer wordt betoond aan de Indiase goden.” Voor de vlucht van zondag was ze al van drie uur ‘s nachts wakker om twee uur lang te bidden voor een veilige reis. Ze zou niets eten of doen voordat ze had gebeden”, aldus Hiral.

Ik geloof nog altijd niet dat ze er niet meer zijn. Ik blijf maar denken dat iemand zal komen zeggen dat ze genieten van de reis in Afrika Muziekleraar van Ashka (14)

De hele familie woonde in Brampton, een multiculturele voorstad van Toronto. “Dit is ongelofelijk tragisch”, reageerde burgemeester Patrick Brown. Ook de hele Zuid-Aziatische gemeenschap verkeert nog altijd in schok. “Het was zo’n hechte familie”, aldus Ashka’s muziekleraar Pramesh Nandi. “Ze waren gemaakt voor elkaar. Ik geloof nog altijd niet dat ze er niet meer zijn”, voegde hij eraan toe. “Ik blijf maar denken dat iemand zal komen zeggen dat ze nog steeds leven en dat ze genieten van de reis in Afrika.”