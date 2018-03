Canada zal buitenlands staal blokkeren dat bestemd is voor VS kv

27 maart 2018

19u52

Bron: Belga 1 De Canadese premier Justin Trudeau neemt maatregelen om te verhinderen dat buitenlands staal en aluminium via zijn land de Verenigde Staten zouden binnenraken. Buitenlandse producenten zouden op die manier kunnen proberen de nieuwe Amerikaanse invoerheffing te omzeilen.

Trudeau sprak tijdens een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump over "sterke maatregelen om oneerlijke handel in staal en aluminium" aan te pakken. Canada hoopt op die manier een definitieve vrijstelling te krijgen van de invoerheffing. Momenteel is het land, net als onder meer Mexico en de EU-lidstaten, tijdelijk vrijgesteld, tot 1 mei.

Een van de maatregelen is om het douaneagentschap meer bevoegdheden te geven "om te verhinderen dat buitenlandse exporteurs heffingen zouden ontlopen die bedoeld zijn om een gelijk speelveld te creëren". Bedrijven zouden bijvoorbeeld hun producten in Canada lichtjes kunnen aanpassen of assembleren en dan doorsturen naar de VS zonder invoerheffingen te moeten betalen.

Canada is de grootste leverancier van aluminium en staal aan de Verenigde Staten.