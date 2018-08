Canada wil vrijhandelsakkoord met Asean-landen jv

27 augustus 2018

21u23

Canada en de tien Aziatische landen in Asean hebben momenteel "verkennende gesprekken" met het oog op een vrijhandelsakkoord. Dat heeft de Canadese minister van Internationale Handel aangekondigd.

De liberale regering onder leiding van premier Justin Trudeau wil haar handelsportefeuille uitbreiden nu de commerciële relaties met de VS, veruit de belangrijkste handelspartner van Canada, onder druk staan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft invoerheffingen geïntroduceerd voor staal en aluminium én wil het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord heronderhandelen.

De Canadezen kijken nu in de richting van het Aziatische handelsverbond Asean. Bevoegd minister Jim Carr trekt morgen naar Thailand om de banden aan te halen. Daarna trekt Carr nog naar Singapore, waar een vergadering met de Asean-vertegenwoordigers gepland staat. De Canadezen ontmoeten die wel vaker, maar nu zouden er ook "verkennende gesprekken" aan de gang zijn om tot een vrijhandelsakkoord te komen.

De tien Asean-landen - Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Brunei, Vietnam, Laos, Birma en Cambodja - tellen in totaal 650 miljoen inwoners.

Canada heeft dit voorjaar samen met tien andere landen rond de Grote Oceaan al een soort uitgeklede versie van het Trans-Pacifische Handelsakkoord (TPP), gesloten zonder de Verenigde Staten. Ottawa besliste samen met Australië, Brunei, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam beslisten een blok te vormen nadat Trump TPP dood had verklaard.

De regering-Trudeau heeft daarnaast met CETA ook een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie en is in maart gesprekken gestart met de vier Zuid-Amerikaanse landen binnen Mercosur en met China.

De Verenigde Staten en Mexico zijn net vandaag overeengekomen het Nafta-verdrag nieuw leven in te blazen. Derde partner Canada was daar niet bij betrokken, maar de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland trekt morgen naar Washington "om de onderhandelingen verder te zetten". Volgens haar woordvoerder zal Ottawa enkel een nieuw akkoord sluiten "als dat goed is voor Canada en voor de middenklasse".