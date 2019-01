Canada wil komende 3 jaar meer dan 1 miljoen immigranten verwelkomen KVDS

Bron: Business Insider 0 Wie ervan droomt om naar Canada te verhuizen, krijgt de komende jaren zijn kans. Het land heeft plannen om tussen 2019 en 2021 maar liefst 1.080.000 nieuwe immigranten toe te laten. Doel is om de economie te versterken.

Canada hoopt vooral een jong publiek aan te trekken, want het land kampt met een ouder wordende bevolking. Volgens het jaarlijkse rapport over immigratie van de overheid zou de verhouding van werkende mensen tot mensen die met pensioen zijn tegen 2036 respectievelijk 2 op 1 zijn. In 2012 was die verhouding nog 4,2 op 1.

Vruchtbaarheidscijfer

“Met een ouder wordende bevolking en een laag vruchtbaarheidscijfer is immigratie belangrijk om ons inwonersaantal en onze beroepsbevolking te laten aangroeien”, aldus minister van Immigratie Ahmed Hussen, zelf een voormalig vluchteling uit Somalië. “We moeten immigranten blijven verwelkomen en zorgen dat ze zich goed integreren.”





Bijna de helft van de nieuwe immigranten zal naar het land komen via economische programma’s, die gaten in de arbeidsmarkt moeten opvullen en economische groei en innovatie in de hand moeten werken. Een klein deel zal vluchteling zijn: van maximaal 43.000 in 2019 tot 64.500 in 2021. (lees hieronder verder)

Dat is een druppel op een hete plaat, in acht genomen dat volgens de Verenigde Naties het aantal mensen dat op de vlucht werd gejaagd in 2017 steeg tot een recordaantal van 68,5 miljoen en het aantal vluchtelingen dat een nieuwe thuis zocht, steeg tot 1,19 miljoen.

37 miljoen

Canada is een land met een grote migratiegeschiedenis. 1 op 5 mensen die in Canada wonen, werd er niet geboren. Sinds 1990 werden er al meer dan 6 miljoen migranten verwelkomd. Het totale bevolkingsaantal rondde vorig jaar de kaap van 37 miljoen.