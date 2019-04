Canada warmt twee keer sneller op dan rest van de wereld TVC

02 april 2019

09u55

Bron: Belga 0 De klimaatverandering zorgt ervoor dat Canada bijna twee keer sneller opwarmt dan de rest van de wereld. De effecten zijn het meest merkbaar in het noorden van het land. Dat blijkt uit een regeringsrapport.

De jaarlijkse gemiddelde temperatuur in Canada is met 1,7 graden toegenomen sinds 1948. Dat is bijna twee keer de gemiddelde stijging wereldwijd van 0,8 graden. Het klimaat "zal blijven opwarmen onder invloed van de mens", aldus het rapport besteld door het Canadese ministerie van Milieu.

In het noorden van Canada, dichtbij de noordpoolcirkel, gingen de temperaturen zelfs met gemiddeld 2,3 graden de hoogte in over dezelfde periode. Tegen het eind van de eeuw zou de opwarming op meer dan 6 graden kunnen uitkomen, aldus de voorspellingen van de wetenschappers.

Het scenario van een beperkte opwarming zal alleen verwezenlijkt worden als de wereld de CO2-uitstoot tot bijna 0 reduceert bij het begin van de tweede helft van deze eeuw

De gevolgen uiten zich op meerdere vlakken: het ijs dat smelt, een stijgend zeeniveau, overstromingen, droogtes, hittegolven en meer bosbranden. "Het scenario van een beperkte opwarming zal alleen verwezenlijkt worden als Canada en de rest van de wereld de CO2-uitstoot tot bijna 0 reduceren bij het begin van de tweede helft van deze eeuw", stelt het rapport.

De liberale regering van de Canadese premier Justin Trudeau heeft van het milieu één van haar prioriteiten gemaakt en legde gisteren vier provincies nog een taks op de uitstoot van broeikasgassen op. De regering vindt de inspanningen in die provincies op het vlak van milieu onvoldoende.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet Canada de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30 procent terugschroeven in vergelijking met 2005.