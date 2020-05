Canada verscherpt wapenwet drastisch na massamoord in Nova Scotia SPS

01 mei 2020

19u51

Bron: Belga 0 Ongeveer twee weken na de zwaarste moordpartij in de geschiedenis van Canada, heeft dat land zijn wapenwetten verder aangescherpt. 1.500 modellen van snelle vuurwapens worden verboden, zei premier Justin Trudeau.

"Deze wapens zijn slechts voor één doel ontworpen: het grootste aantal mensen in de kortst mogelijke tijd doden, " aldus Trudeau. "Dat is zinloos. Er is geen plaats voor dergelijke wapens in Canada.“ De regering schat dat er op dit moment zo'n 100.000 wapens circuleren onder de Canadezen.

Ongeveer twee weken geleden doodde een 51-jarige man in de Atlantische provincie Nova Scotia 22 mensen. Na een klopjacht van 12 uur werd hij aan een benzinestation in Enfield door de politie aangetroffen en neergeschoten.

