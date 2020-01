Canada stelt aantal Canadese doden vliegtuigramp Iran naar beneden bij IB

11 januari 2020

02u53

Bron: Belga 0 Het aantal Canadese slachtoffers van de crash van een Boeing van Ukraine International Airlines in Teheran is naar beneden herzien. Volgens een nieuwe balans kwamen er bij het drama 57 Canadezen om het leven, in plaats van 63. Dat meldt het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Alles samen eiste de crash 176 doden.

"Op basis van de meest recente informatie die we ontvingen, hebben we vastgesteld dat het aantal Canadese slachtoffers 57 bedraagt, en niet 63", verklaarde François-Philippe Champagne op een persconferentie. Dat blijkt volgens de minister na onderzoek van de reisdocumenten van de slachtoffers.

Wat er precies gebeurde met vlucht PS752 is nog onduidelijk. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zegt over bewijs te beschikken waaruit blijkt dat de Oekraïense Boeing 737 is neergeschoten.