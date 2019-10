Canada schort wapenverkoop aan Turkije tijdelijk op IB

16 oktober 2019

02u35

Bron: Belga 0 De Canadese regering heeft aangekondigd dat het tijdelijk "nieuwe exportvergunningen naar Turkije" opschort, voornamelijk voor militair materiaal in verband met de inval in het noordoosten van Syrië.

"Deze unilaterale actie dreigt de stabiliteit in deze fragiele regio te ondermijnen, de humanitaire situatie te verergeren en de vooruitgang tegen te gaan die is geboekt door de internationale coalitie tegen Daesh (IS, red.), waarvan Turkije lid is", verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.

"In het licht van deze recente ontwikkelingen, schort Canada tijdelijk nieuwe exportvergunningen naar Turkije", die betrekking hebben op "gecontroleerde goederen". Het gaat voornamelijk om militair materiaal, blijkt uit een lijst van het ministerie.

Ottawa volgt daarmee verschillende Europese landen die gelijkaardige maatregelen namen. In 2018 bedroeg de wapenverkoop van Canada naar Turkije volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in totaal bijna 116 miljoen Canadese dollar (80 miljoen euro).