Canada sanctioneert 17 Saudi's die aandeel hebben in moord op Khashoggi ttr

29 november 2018

18u41

Bron: belga 0 Canada heeft donderdag aangekondigd sancties uit te vaardigen tegen zeventien Saudi's die volgens Ottawa allemaal een aandeel hebben in de moord op de dissidente Saudische journalist Jamal Khashoggi op 2 oktober in Istanbul.

Canada bevriest de tegoeden van de zeventien Saudi’s. Zij mogen ook Canada niet meer binnen, zei minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland in een verklaring. Zij voegde eraan toe niet tevreden te zijn over de uitleg die Ryad geeft. Canada eist een "geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek", zei de bewindsvrouw tijdens een persbabbel.



Khashoggi, die onder meer schreef voor Washington Post en kritisch was voor de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, is op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel.

Gespannen relaties

Sinds de moord heerst er een gespannen relatie tussen Saudi-Arabië en andere landen. Vele mensenrechtenorganisaties en politici eisen immers dat kroonprins Mohammed bin Salman op het matje wordt geroepen. Enkel Rusland bleef trouw aan zijn handelspartner. De Verenigde Staten maakten voorlopig nog geen formele afspraak met bin Salman. Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, sluit echter niet uit dat een toevallige ontmoeting en interactie tussen de twee leiders mogelijk is.

Verder deelde de Amerikaanse inlichtingendienst gisteren mee dat ze geen enkel “direct” element konden vinden dat de Saudische kroonprins linkt aan de moord op Jamal Khashoggi. Op die manier blijft de relatie tussen Amerika en Saudi-Arabië gewaarborgd. Maar goed ook, want de enorme wapendeal die de twee landen sloten, staat synoniem voor honderden Amerikaanse jobs én een flinke som geld voor de staatskas.