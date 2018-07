Canada rolt netwerk van berenstropers op kg

19 juli 2018

06u15

Bron: Belga 2 In de Canadese provincie Quebec is een netwerk van stropers opgerold dat handelde in galblazen van zwarte beren. Dat hebben de lokale autoriteiten vandaag bekendgemaakt. Berengal is populair in de traditionele geneeskunde in Azië, waar de stof medicinale eigenschappen wordt toegeschreven.

In totaal zijn een zestigtal mensen, onder wie jagers en doorverkopers, opgepakt. Ze werden 121 aanklachten ten laste gelegd en riskeren tot 325.000 dollar aan boetes.

Het criminele netwerk stroopte minstens drie jaar lang Amerikaanse zwarte beren en verkocht "meerdere honderden" galblazen op de illegale markt, zo meldde het ministerie van Bossen, Fauna en Parken van Quebec. De verkoop van het orgaan, dat op de zwarte markt tot 300 Canadese dollar (196 euro) waarde is, is in de provincie sinds 1998 verboden.



Quebec telt ongeveer 70.000 zwarte beren. De soort is "erg gevoelig voor overbejaging", luidt het. "Elke commerciële activiteit kan de populatie in gevaar brengen."