Canada roept diplomatenfamilies terug uit Cuba na meldingen van duizeligheid, hoofdpijn en concentratieproblemen IB

17 april 2018

06u18

Bron: Belga 1 Canada roept de families terug van diplomaten die in Havana geposteerd zijn. Dat zegt de regering vandaag. Het gaat door met het onderzoek naar de "ongewone gezondheidssymptomen" die zijn werknemers vorig jaar meldden.

Hoewel er geen nieuwe gevallen meer waren sinds de tweede helft van vorig jaar, bleven diplomatieke families die terugkeerden naar Canada melding maken van symptomen als duizeligheid, hoofdpijn en concentratieproblemen, zegt Global Affairs Canada in een persbericht. In sommige gevallen leken de symptomen "minder intens te worden, alvorens zich opnieuw te manifesteren". Vanaf nu zullen diplomaten in Cuba dus niet langer vergezeld zijn van hun familie.

Eerder maakten diplomaten van de Verenigde Staten al melding van gelijkaardige symptomen. De VS begonnen te onderzoeken of ze mogelijk het doelwit waren geworden van ultrasonische toestellen.

"Nieuw type van mogelijke hersenschade"

Maar de Canadese regering sloot die mogelijkheid uit, meldt CBS News. Canada zei dat Amerikaanse en Canadese specialisten die de slachtoffers onderzochten wel "hun ongerustheid uitten over een nieuw type van mogelijke hersenschade". Meer onderzoek is nodig, ook om uit te maken of er derden in het spel zijn.

Global Affairs benadrukte tegelijk dat ze een "positieve en constructieve relatie heeft met Cuba" en dat er goed wordt samengewerkt met de Cubaanse autoriteiten sinds de gezondheidsklachten in de lente van 2017 opdoken.

