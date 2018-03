Canada neemt maatregelen tegen Trumps 'America First'-staalbeleid IB

02 maart 2018

00u45

Bron: Belga 0 Canada zal tegenmaatregelen nemen voor de door president Donald Trump aangekondigde invoerheffingen op staal en aluminium in de VS. Als Trump zijn plannen doorzet, zal Canada "met maatregelen reageren om zijn handelsbelangen en arbeiders te beschermen". Dat zegt buitenlandminister Chrystia Freeland.

Concreter werd Freeland niet. De heffingen van Trump zijn "absoluut onaanvaardbaar", klinkt het in Ottawa. Freeland zegt dat de VS wat staal betreft een handelsoverschot van ongeveer 2 miljard Canadese dollar heeft (1,3 miljard euro). "Canada koopt meer staal dan ieder land ter wereld, en dat maakt meer dan de helft van de export van de VS uit."

Ook de Europese Unie kondigde al tegenmaatregelen aan.