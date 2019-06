Canada neemt 69 containers afval terug van Filipijnen LH

29 juni 2019

19u09

Bron: Belga 2 Canada heeft vandaag 69 containers met vuilnis teruggenomen dat jaren geleden naar de Filipijnen werd gestuurd. Een schip met duizenden kilo's afval is aangemeerd aan een haven in het westen van het land. Met de terugname komt er een eind aan een jarenlang aanslepende crisis.

Het vrachtschip dat geladen was met 69 containers vuilnis, kwam deze morgen aan bij de haventerminal van Tsawwassen, vlak bij Vancouver, zo meldt de lokale overheid. Het afval moet nu in vrachtwagens worden geladen, om vervolgens te worden verbrand door een afvalverwerkend bedrijf.

Het afval lag aan de oorzaak van een zes jaar durend conflict tussen Canada en de Filipijnen. Een Canadese onderneming had het vuilnis in de periode 2013-2014 als recycleerbaar plastic naar het Aziatische land gestuurd. Maar in werkelijkheid bleek de zending vooral vuilnis te bevatten, zoals papier, plastic, elektronica, huisvuil en luiers. Een deel van het afval werd ter plekke verwerkt, maar het grootste deel bleef wegrotten in de Filipijnse haven.

Oorlogsdreigement

De zaak leidde tot een forse crisis toen de omstreden Filipijnse president Rodrigo Duterte er in april mee dreigde "de oorlog te verklaren" aan Canada, indien dat land zijn containers niet zou terughalen. In mei werd de Filipijnse ambassadeurs teruggeroepen uit Ottawa. Nog diezelfde maand besliste Canada dan toch om het vuilnis terug te halen.

De geïndustrialiseerde landen staan voor een grote uitdaging bij de verwerking van hun plastic afval sinds China, dat jarenlang het afval aanvaardde, begin vorig jaar om ecologische redenen beperkingen invoerde. In de nasleep daarvan lieten ook verschillende andere Zuidoost-Aziatische landen weten dat ze niet langer "de vuilnisbelt van de wereld" wilden zijn. Er worden wel nog altijd enorme hoeveelheden afval uitgevoerd naar Maleisië en Indonesië.