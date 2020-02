Canada liet 160 vluchten met Boeing 737 MAX zonder passagiers toe KVE

03 februari 2020

19u59

Bron: Belga 0 Canada heeft minstens 160 vluchten toegelaten van het toestel Boeing 737 MAX. Dat heeft de Canadese openbare zender CBC vernomen. Volgens het bevoegde overheidsdepartement zaten geen passagiers aan boord. Het toestel ligt eigenlijk sinds maart wereldwijd aan de ketting na twee ongevallen waarbij in totaal 346 doden vielen. Bij de tweede crash, met een toestel van Ethiopian Airlines, kwamen onder meer 18 Canadezen om het leven.

Volgens satellietgegevens die CBC verkreeg, vlogen Canadese maatschappijen de afgelopen 11 maanden nog steeds met het type toestel, "vaak meermaals per week". Volgens het overheidsdepartement Transport Canada zaten geen passagiers aan boord. Het departement zei Air Canada, WestJet en Sunwing te hebben toegestaan met de toestellen te vliegen, voor onderhoud, opslag of pilootopleiding, onder bepaalde omstandigheden. Slechts enkele piloten met gespecialiseerde opleidingen en briefings over de 737 MAX mogen het toestel gebruiken.

De Canadese minister van Transport, Marc Garneau, verbood het vliegtuigtype in maart na de twee crashes. Eerder deze maand zei hij nog dat hij het verbod pas zou opheffen, eens alle Canadese veiligheidsbezorgdheden zijn weggewerkt.

Dat de toestellen toch boven Canada vlogen, valt niet in goede aarde bij burgers die naasten hebben verloren in de crashes. "Dit voelt als een slag in het gezicht", zegt een man aan CBC, die zijn 24-jarige dochter verloor bij de crash van het toestel van Ethiopian Airlines.