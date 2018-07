Canada kreunt onder de verzengende warmte: al 33 doden door hittegolf TT

05 juli 2018

20u19

Bron: Belga 0 Het aantal doden tijdens de hittegolf in de Canadese provincie Quebec is naar 33 gestegen. Tegen vanmiddag lokale tijd telde tv-zender CBC onder aanhaling van de gezondheidsautoriteiten onder andere 18 doden in Montreal. Meer slachtoffers zijn mogelijk.

De overige doden vielen in andere regio's van de provincie. De slachtoffers hadden thuis naar verluidt geen airconditioning of hadden gezondheidsproblemen. Twaalf van de doden in Montreal waren ouder dan 65 jaar.

"Niemand is immuun voor de gevolgen van de hitte, maar bepaalde mensen zijn kwetsbaarder", tweette minister van Gezondheid Lucie Charlebois. "We moeten waakzaam blijven en bijkomende maatregelen nemen", zei ze op een persconferentie.

De situatie zal zich normaal snel normaliseren. Komende nacht wordt volgens de overheid een "stevig koufront" verwacht dat een eind moet maken aan de hitte.

De brandweer en politie hebben de voorbije dagen rond de 15.000 woningen en appartementen bezocht om te informeren naar de bewoners. Het kwik was woensdag in het oosten van Canada bij een hoge luchtvochtigheid naar 34 graden geklommen. Voor vandaag worden temperaturen tot 35 graden verwacht en dat is tien graden meer dan de hoogste temperatuur die gewoon is voor deze periode.

*Vague de chaleur extrême* Le Gouv. du Qc rappelle les mesures mises en place et les précautions à prendre. Le réseau de la santé et des services sociaux a été proactif. Personne n’est à l’abri des effets de la chaleur mais certain(e)s sont plus vulnérables. Soyons solidaires. pic.twitter.com/KvMgBLtBFG Lucie Charlebois(@ luciecharlebois) link