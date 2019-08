Canada kant zich tegen terugkeer van G8 met Rusland IB

Bron: Belga 0 Canada ziet een terugkeer van de G8 met daarin Rusland niet zitten zolang Moskou zich niet heeft teruggetrokken uit de geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne. Dat heeft de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland vandaag gezegd.

"De schendingen van het internationaal recht door de Russen, die de Krim binnenvielen en Donbass annexeerden, en die de oorlog (in deze regio in Oost-Oekraïne) blijven steunen, laat ons geen keuze, het is om die reden dat zij uitgesloten worden" van de groep van de grootste industrielanden, verklaarde ze op een persconferentie.

Hoewel Freeland geldt als een hevig tegenstandster van het regime van Vladimir Poetin liet ze toch de deur op een kier voor een eventuele Russische rehabilitatie. "Iedereen zal Rusland met genoegen uitnodigen om opnieuw de G7 te vervoegen wanneer het land vertrekt uit de Krim en uit Donbass", aldus de minister, verwijzend naar de Russische annexatie van de twee Oekraïense regio's, een demarche die door de internationale gemeenschap nooit is erkend.

Oplossing met Oekraïne voorwaarde voor Fransen en Canadezen

De Canadezen nemen hetzelfde standpunt is als Frankrijk. Woensdag had de Franse president Emmanuel Macron namelijk nog gezegd dat een terugkeer van de G8 met Rusland relevant is op voorwaarde dat er op basis van de akkoorden van Minsk een oplossing zou worden gevonden met Oekraïne.

Aanleiding voor de verklaringen van Canada en Frankrijk was een uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Die had gezegd voorstander te zijn van een terugkeer van de G8 met Rusland. "Het is verstandiger om Rusland erbij te hebben", dixit Trump. Hij zei dat hij een terugkeer van de G8 met Moskou "helemaal zou kunnen steunen".

Nadat Rusland in 2014 Oekraïne inlijfde, wezen Duitsland, de VS en andere landen de uitnodiging van Poetin voor de G8-top in Sotsji af. Sindsdien gaan Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Canada, de VS en Japan verder als de G7, zonder Rusland dus.

