Canada haalt diplomaten terug na mysterieuze kwalen op Cuba

30 januari 2019

Canada zet het mes in de bezetting van de ambassade op Cuba. Daar zijn meerdere ambassademedewerkers getroffen door mysterieuze aandoeningen, zoals duizeligheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. De oorzaak is onduidelijk, maar ook Amerikaanse diplomaten in het land hebben eerder melding gemaakt van dergelijke gezondheidsproblemen.