Canada en VS in de ban van mysterieus Havana-syndroom: 33 diplomaten in Cuba getroffen door hoge toon, hoofdpijn en hersenletsel AW

03 december 2018

17u27

Bron: Washington Post 0 Canada en de VS zijn in de ban van een mysterieuze ziekte die enkele diplomaten in Havana trof. Symptomen zijn een luide piep in de oren, hoofdpijn, concentratiestoornissen en problemen met het kortetermijngeheugen. Omdat de ziekte enkel diplomaten trof, vraagt men zich af hoe ze veroorzaakt wordt en of ze wel zo onschuldig is.

De diplomaten in Cuba worden al twee jaar geplaagd door het zogenaamde ‘Havana-syndroom’. En afgelopen week klaagde er al een dertiende Canadees slachtoffer over “ongewone gezondheidsklachten”. Daarnaast waren er meer dan twintig Amerikanen die zich meldden met soortgelijke symptomen. Sinds het laatste slachtoffer zijn alle overheidsmedewerkers gevestigd in Havana, vrij om terug naar huis te keren.



Eerste voorval

Op 30 september 2016 werd een CIA-agent die op missie was in Havana, erg ziek. De patiënt sprak over vreemde geluiden waarop al snel hevige hoofdpijn en duizeligheid volgden. Nadat de symptomen verdwenen, werd diezelfde man een week later opnieuw ziek. Voordat het jaar erop zat, hadden nog eens 21 slachtoffers zich ziek gemeld. Terwijl sommigen over gehoorverlies klaagden, hoorden anderen een luid geluid waarna hevige pijnscheuten volgden.

Omdat de symptomen eerder onbekend waren en artsen ze niet meteen konden linken aan een gerelateerde ziekte, wist men niet hoe te reageren. Bovendien konden de lokale geneesheren niet meteen een verband leggen tussen de verschillende slachtoffers: “Net zoals bij een seriemoordenaar vergt het meestal drie tot vier slachtoffers voordat iemand besluit dat er een verband bestaat”.

Enkel in Cuba?

Heel wat vragen rondom de mysterieuze ziekte blijven tot zover onbeantwoord. Zo is het voorlopig nog onduidelijk of het probleem zich enkel voordoet in Cuba.

Wat zou er echt aan de hand zijn?

Niemand weet zeker wat de exacte oorzaak van de vreemde ziekte en bijhorende symptomen is. Slachtoffers rapporteren over hoofdpijn, duizeligheid en het onvermogen om na te denken. Artsen voerden daarop al hersenscans uit waaruit bleek dat de patiënten eenzelfde hersenletsel hadden alsof ze een hersenbloeding leden.

Sommige experts vermoeden dat het letsel veroorzaakt wordt door bepaalde elektromagnetische pulsen. Die zouden worden uitgestuurd door loyalisten van Fidel Castro die de diplomaten van de VS en Canada als staatsvijanden beschouwen. Maar tot zover werd geen enkele complottheorie bewezen.

Meer over Cuba

Havana

gezondheid

VS

Canada

ziekten