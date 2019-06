Canada en Nederland testen trans-Atlantische vluchten zonder paspoort IB

27 juni 2019

01u32

Bron: Belga 0 Canada en Nederland hebben samen een pilootproject gelanceerd waarbij het mogelijk is om een vlucht tussen de twee landen te nemen zonder een paspoort te moeten voorleggen. Dat kan door een applicatie die de gegevens van de reizigers op hun telefoon controleert.

Het project kreeg de naam KTDI (Known Traveller Digital Identity) mee en is een initiatief dat gestuurd wordt door het World Economic Forum. Dat wil zich zo voorbereiden op de verwachte groei van het vliegverkeer in de komende maanden.

"Tegen 2030 zullen ongeveer 1,8 miljard mensen internationale vluchten nemen, een stijging van 50 procent ten opzichte van 2016. Met de huidige systemen kunnen de luchthavens dat niet aan. Dit project biedt een oplossing", verklaarde Christoph Wolff van het World Economic Forum.

Blockchain-technologie

Concreet kunnen passagiers die tussen Montreal of Toronto en Amsterdam vliegen alle persoonlijke informatie van hun paspoort opslaan op hun telefoon dankzij een app die uitgerust is met blockchain-technologie.

Hun identiteit zal bevestigd worden door gezichtsherkenning bij aankomst in elke luchthaven, waardoor ze niet meer door de grenspolitie gecontroleerd moeten worden.

Dit pilootproject "zal de ervaring van alle reizigers verbeteren terwijl ook de veiligheid aan de grenzen wordt behouden", verklaarde de Canadese minister van Transport, Marc Garneau.