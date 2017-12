Canada drijft handelsgeschil met VS over vliegtuigen op de spits jv

06u44

Bron: belga 0 EPA Een F/A-18E Super Hornet van het Amerikaanse leger. Canada slaat terug in het handelsgeschil over vliegtuigleveringen aan en van de Verenigde Staten: het land laat zijn plannen varen om bij VS-vliegtuigbouwer Boeing achttien Super Hornet-gevechtsvliegtuigen te bestellen.

In de plaats daarvan koopt Canada achttien gebruikte F-18-gevechtsvliegtuigen uit Australië en schrijft het de eigenlijke aanbesteding opnieuw uit, zegt defensieminister Harjit Sajjan. Al dagenlang werd er gespeculeerd over de beslissing.

De beslissing van de Canadese regering wordt gezien als vergelding voor de maatregel van de VS-regering van Donald Trump om extra invoerrechten te heffen op de passagiersvliegtuigen die geleverd werden aan VS-luchtvaartmaatschappij Delta Airlines. De Bombardier-vliegtuigen zijn onrechtmatig door de staat gesubsidieerd, vond het VS-ministerie van Handel.

Canada kondigde aan een nieuwe aanbesteding uit te schrijven voor een deel van zijn vloot gevechtsvliegtuigen. Kandidaten die door hun gedrag schade toebrengen aan Canada worden tijdens het biedproces benadeeld. Dat is een duidelijke toespeling op Boeing. De vliegtuigbouwer uit de VS betreurde in een mededeling de ontwikkelingen.