Canada breekt zich hoofd over mysterieuze moord op miljardairskoppel. Er zijn heel wat vreemde toevalligheden Koen Van De Sype

29 januari 2018

12u37

Bron: CBC News, Daily Beast 0 Een veroordeeld oplichter, een topman van een concurrerend bedrijf die ermee gedreigd had hem “buiten spel” te zetten en vier neven die 20 procent van zijn firma wilden: de lijst met vijanden van de Canadese miljardair Barry Sherman (75) blijkt stevig te zijn, zes weken na de moord op hem en zijn vrouw Honey (70). De politie moet uitzoeken of een van hen - of nog iemand anders - hen genoeg haatte om hen uit de weg te ruimen. De misdaad is omgeven door mysterie. Vol vreemde toevalligheden.

Dubbele zelfmoord. Dat was wat de politie aanvankelijk dacht nadat ze op vrijdag 15 december vorig jaar - even voor de middag - naar het huis van het koppel werd geroepen. “Agenten vonden de lichamen van Barry en Honey Sherman aan hun zwembad, in de kelderverdieping van hun huis”, aldus Susan Gomes van de moordbrigade van de politie van Toronto. “Ze waren met riemen opgeknoopt aan een lage zwembadrailing. Ze hadden allebei hun kleren nog aan.”

Lijkschouwer

De lichamen werden weggehaald en onderzocht door een lijkschouwer, die tot de conclusie kwam dat ze omgekomen waren door druk op de nek, veroorzaakt door de riemen. “De precieze omstandigheden waaronder het gebeurde, zijn echter nog altijd onduidelijk”, aldus Gomes. “Het koppel werd voor het laatst gezien op de avond van 13 december. Er waren drie mogelijkheden: dat het een dubbele zelfmoord was, een moord gevolgd door een zelfmoord of een dubbele moord.” (lees hieronder verder)

Er waren meer dan 6.000 aanwezigen op de begrafenis van Barry Sherman – de sluwe en agressief briljante oprichter van Apotex, de grootste producent van generische geneesmiddelen in Canada – en zijn vrouw Honey – een alom bewonderde filantrope, die zich inzette voor het goede doel. Bij hen ook de Canadese premier Justin Trudeau. Intussen zochten de speurders verder naar wat er de dag van hun dood precies was gebeurd in hun gigantische villa. En deden ze huiszoekingen in een tweede woning van het koppel, twee wagens, een riool en het kantoor van Sherman.

Makelaar

150 bewijsstukken en 127 getuigenverklaringen verder, bleken de Shermans flink wat vijanden te hebben. Het koppel had zijn villa enkele maanden geleden te koop gezet en er werd ook een lijst opgesteld van mensen die toegang hadden toch een speciaal systeem van de makelaar, waardoor potentiële kopers in het huis binnen konden. Want er werden geen sporen van een inbraak gevonden. (lees hieronder verder)

Vrijdag kwam het nieuws dat de politie de zaak beschouwde als een dubbele moord. “Beide slachtoffers waren een doelwit. Het gaat dus ook niet om een fout gelopen inbraak. De dader of daders kwamen naar het huis met het doel om het koppel te doden”, aldus Gomes.

De politie zegt nog geen verdachten te hebben, maar er zijn wel mensen met motieven. Zo spande Sherman in mei vorig jaar een rechtszaak aan tegen een veroordeelde oplichter, Shaun Rootenberg. Volgens nieuwszender CBC News wilde de miljardair 150.000 dollar terug die hij geïnvesteerd had in een app van Rootenberg - ‘Trivia For Good’ – die beweerde een quiz te zijn met mooie prijzen, die ook fondsen verzamelde voor goede doelen. Volgens de aanklacht verdween het geld in Rootenbergs eigen zak en leidde hij er een rijkelijk leven mee. Op de laatste dag dat Sherman levend werd gezien, zou hij documenten hebben ingediend om het proces sneller voor de rechter te krijgen. (lees hieronder verder)

Maar dat was niet het enige geval van verdachte timing. Op de dag dat de politie het dossier als een moord bestempelde, nam de CEO van Shermans bedrijf ontslag “om een andere uitdaging aan te gaan”. Jeremy Desai leidde het bedrijf vijf jaar, nadat Sherman zich had teruggetrokken uit het dagelijkse bestuur van zijn firma. In juli vorig jaar was tegen Desai en Apotex een aanklacht ingediend door een Israëlische concurrent, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Het bedrijf beweerde dat Desai een relatie had aangeknoopt met een topvrouw van Teva en bedrijfsgeheimen had gestolen. De vrouw zou hem de gegevens hebben doorgespeeld via e-mail, USB-sticks en dataclouds. Desai en Apotex ontkenden alles, maar de bewijslast leek wel aanzienlijk. (lees hieronder verder)

En dan waren er ook nog vier neven van Sherman, die de miljardair een proces hadden aangedaan. De zonen van zijn gestorven oom Louis Winter. Die laatste had Sherman gelanceerd in de farmaceutische industrie en de neven vonden dat ze recht hadden op 20 procent van het bedrijf van Sherman. In september oordeelde een rechter echter dat Sherman zijn zaak zélf op poten had gezet en hij wees de vraag van de vier neven af als “wishful thinking”.

Sherman gaf zelf ook een mogelijke verdachte aan in een interview in 2001. “De grote farmaceutische bedrijven haten ons”, verwees hij naar zijn - goedkope - generische medicijnen. “Ze huren de hele tijd privédetectives in om ons in de gaten te houden. Ik vroeg me al af waarom ze eigenlijk niet gewoon iemand inhuurden om me koud te maken. Voor 1.000 euro aan de juiste persoon kan je vast al iemand laten omleggen. Misschien ben ik zelfs verbaasd dat het nog niet gebeurd is.”

"Buiten spel"

Volgens het boek ‘Prescription Games’ van auteur Jeffrey Robinson - over de farmaceutische industrie - zou een topman van een ongenoemd farmaceutisch bedrijf ook luidop gezegd hebben dat hij Sherman “buiten spel” zou zetten met een seksschandaal “waarbij minderjarige meisjes en misschien wel jongens” betrokken waren. Sherman ontkende altijd zijn betrokkenheid bij een dergelijke zaak.

Voorlopig heeft de politie nog geen officiële verdachte genoemd. Maar het onderzoek gaat verder.