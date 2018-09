Canada beschuldigt Myanmar van volkerenmoord op Rohingya LB

21 september 2018

11u28

Bron: Guardian 1 Het Canadese parlement heeft unaniem verklaard dat de militaire acties van Myanmar tegen de Rohingya een volkerenmoord inhouden. Daarmee onderschrijft het Canadese lagerhuis de bevindingen van de VN-commissie, die "misdaden tegen de menselijkheid" vaststelde en daarvoor de militaire top van Myanmar verantwoordelijk stelde.

De Canadese parlementsleden stellen dat deze misdaden neerkomen op genocide en dringen er bij de VN-Veiligheidsraad op aan de zaak voor het Internationaal Strafhof te brengen. Daarnaast roept het Canadese parlement op de generaals van Myanmar te vervolgen wegens volkerenmoord.

Gruwelijk

"Ik wil onderstrepen hoe tragisch en gruwelijk deze misdaden tegen de Rohingya zijn", stelde Canadees buitenlandminister Chrystia Freeland. "We leiden een internationale actie voor gerechtigheid voor de Rohingya".

Met een militaire campagne werden meer dan 700.000 Rohingya-moslims vanuit Myanmar naar buurland Bangladesh verdreven, waar ze in vluchtelingenkampen belandden. De Bengaalse immigratiediensten registreerden in totaal 1,04 miljoen nieuwe aankomsten.

Planmatige etnische zuiveringen

Volgens Amnesty International was er sprake van planmatige etnische zuiveringen. Ook Human Rights Watch gaf aan dat er sprake was van etnische zuiveringen door het leger van Myanmar na met slachtoffers, getuigen en hulpverleners te hebben gesproken. Volgens hen was er sprake van enorme aantallen meisjes en vrouwen die zijn verkracht, mannen van wie de keel is doorgesneden en slachtoffers die levend zijn verbrand.

Bangladesh en Myanmar sloten in 2017 een overeenkomst om de Rohingya te repatriëren maar dat proces komt niet op gang omdat de Rohingya vrezen dat hun veiligheid en rechten in Myanmar niet gewaarborgd zijn.

Sinds 2016 heeft Myanmar een burgerregering, na decennia van militaire dictatuur, onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Die laatste wordt er echter van beschuldigd niets te doen tegen de inbreuken die tegen de Rohingya-moslims begaan worden.