Canada bereid tot uitlevering directeur Huawei

01 maart 2019

20u09

Bron: Reuters, BBC, Belga 1 Canada zal toestaan dat Meng Wanzhou, de financieel directeur van het Chinese telecombedrijf Huawei, wordt uitgeleverd aan de VS, maar de finale beslissing daartoe ligt in handen van het gerecht, luidt het.

“Vandaag hebben medewerkers van het Canadese ministerie van Justitie formeel de uitleveringsprocedure opgestart voor mevrouw Meng Wanzhou”, deelt de Canadese overheid mee. “Het departement is tevreden dat er voldoende bewijs is om ter beslissing voor te leggen aan een rechter die over de uitlevering beslist.”

Meng Wanzhou werd in december in Canada gearresteerd op vraag van de Verenigde Staten. Ze is de dochter van Ren Zhengfei, de stichter en CEO van het technologiebedrijf.



De VS willen dat de topvrouw in hun land terechtstaat voor overtredingen van de sancties tegen Iran. Momenteel verblijft ze in Canada onder huisarrest. Op 6 maart wordt de datum voor de hoorzitting vastgelegd waarin over haar uitlevering zal worden beslist. Het kan echter jaren duren vooraleer Wanzhou effectief naar de VS wordt gestuurd, aangezien het trage Canadese gerecht toestaat dat beslissingen meermaals aangevochten worden.

De beslissing zal de relatie tussen China en Canada vermoedelijk verder doen verzuren. China eist dat Meng wordt vrijgelaten. Na haar arrestatie pakte China twee Canadezen op om redenen van “nationale veiligheid”. Een Chinese rechtbank sprak voor een andere Canadese man de doodstraf uit wegens drugssmokkel.

De kwestie werpt mogelijk ook een schaduw over de handelsgesprekken tussen China en de VS. Volgens ingewijden naderden de partijen juist een akkoord.