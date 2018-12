Canada arresteert financieel directeur Huawei op vraag van VS kv

06 december 2018

00u03

Bron: Reuters 0 Canada heeft de financieel directeur van het Chinese telecombedrijf Huawei gearresteerd. De vrouw zal worden uitgeleverd aan de VS omdat Huawei vermoedelijk de Amerikaanse sancties tegen Iran overtreden heeft. Dat bericht de Canadese krant Globe and Mail woensdag.

Meng Wanzhou is de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei en zetelt als vicevoorzitter zetelt in de raad van bestuur.

Ze werd op 1 december gearresteerd in de Canadese stad Vancouver en wacht nu op haar hoorzitting die vrijdag plaatsvindt, deelt een woordvoerder van het Canadese ministerie van Justitie mee.



De Amerikaanse autoriteiten voeren al zeker sinds 2016 onderzoek naar de activiteiten van Huawei nadat bleek dat het bedrijf producten van Amerikaanse oorsprong naar Iran en andere landen verscheepte. Dat is echter in overtreding met de Amerikaanse exportwetten en sancties.