Campagnemanager: Trumps zijn “een dynastie die tientallen jaren zal voortbestaan” kv

09 september 2019

19u21

Bron: AP, BBC 3 President Donald Trump en zijn familie zijn een “dynastie”, zei Trumps campagnemanager Brad Parscale zaterdag tijdens een Republikeinse conferentie in Californië. De familie van de president beschikt over “fantastische capaciteiten”, stelde hij verder.

“De Trumps zullen een dynastie zijn die tientallen jaren zal aanblijven en zullen de Republikeinse Partij omvormen tot een nieuwe partij. Een die zich zal aanpassen aan veranderende culturen. Een die zich moet blijven aanpassen, terwijl ze vasthoudt aan de conservatieve waarden waarin we geloven”, zei Parscale.

Hij verwees onder andere naar Trumps dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner, die allebei sinds Trumps intrede in het Witte Huis in 2017 werkzaam zijn als adviseur, en Donald Trump Jr.. “Ik denk dat ze allemaal geweldige mensen zijn met... fantastische capaciteiten. “Ik denk dat je dat ziet bij Don Jr. Ik denk dat je dat ziet bij Ivanka. Je ziet het bij Jared. Je ziet het bij iedereen”, vertelde hij achteraf aan AP.



De president is echter de enige van zijn familie die een democratisch verkozen positie bekleedt. Parscale wilde niet ingaan op de vraag of de kinderen van Trump zich kandidaat zullen stellen voor een openbaar ambt.

“Ivanka for president”

Volgens het boek ‘Fire and Fury’ van journalist Michael Wolff uit 2018, is Ivanka Trump van plan om de eerste vrouwelijke president van de VS te worden. Ze zou het met haar echtgenoot op een akkoordje gegooid hebben dat zij degene van hen beide is die ooit een gooi naar het presidentschap mag doen.

“Als ze ooit president zou willen zijn, dan denk ik dat ze erg moeilijk te verslaan zou zijn”, vertelde president Donald Trump in april van dit jaar tijdens een interview met The Atlantic.

Donald Trump Jr, de oudste zoon van de president, is een van zijn meest fervente verdedigers op sociale media en verschijnt vaak op kiesbijeenkomsten van zijn vader. Samen met zijn broer Eric runnen ze de Trump Organization, het vastgoedbedrijf waarvan Trump hen de leiding gaf na zijn verkiezing.

Nepotisme

Critici beschuldigen de president echter van nepotisme. Zo zei Christopher R Hill, de voormalige VS-ambassadeur voor Zuid-Korea, dit jaar aan de Washington Post dat Ivanka Trumps rol “steeds problematischer wordt voor hun geloofwaardigheid”. “Voor de rest van de wereld lijkt het alsof we een soort van constitutionele monarchie hebben. Het toont aan onze bondgenoten en iedereen met wie we zaken doen, dat Trump en zijn familieleden de enige mensen zijn die van tel zijn.”