Campagneleider Trump moet zich aanmelden in onderzoek naar Russische inmenging 13u28

Bron: ANP 0 AFP Campagneleider Paul Manafort moet zichzelf aanmelden bij aanklager Mueller. Paul Manafort, de man die in 2016 de verkiezingscampagne van Donald Trump leidde, moet zich bij de federale autoriteiten melden. Hij wordt verhoord over mogelijke Russische betrokkenheid en inmenging bij dat campagneteam.

Behalve Manafort moet ook zijn voormalige zakenpartner Rick Gates zich melden. De twee zijn de eersten die worden gedagvaard in het officiële onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller en de FBI naar de mogelijke Russische betrokkenheid instellen, zo melden Amerikaanse media. Wat de officiële aanklacht tegen het duo precies inhoudt, is nog onduidelijk. Een speciale jury keurde de aanklacht in elk geval vrijdag al goed.

REUTERS Openbaar aanklager Robert Mueller.