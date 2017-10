Campagneleider Trump meldt zich aan in onderzoek naar Russische inmenging 13u28

Bron: ANP 0 REUTERS De Amerikaanse president met zijn campagnemanager Paul Manafort en Ivanka Trump in aanloop naar de verkiezingen in 2016. Paul Manafort, de gewezen campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is een van de mensen die wordt aangeklaagd in het onderzoek naar eventuele inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar. Volgens de nieuwszender CNN heeft Manafort zich vanochtend aangemeld bij justitie.

Speciaal aanklager Robert Mueller had vrijdag de eerste aanklachten geformuleerd in het onderzoek. Maar dat gebeurde wel verzegeld, waardoor het nog niet duidelijk was wie er juist werd aangeklaagd. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt nu dat Manafort een van de betrokkenen is. De zender zegt dat hij zich vanochtend om 8.15 uur (lokale tijd) uit eigen beweging bij justitie heeft gemeld. De federale politiedienst FBI bevestigt dat hij zich heeft aangegeven, maar geeft geen verdere uitleg. Daarnaast zou ook Rick Gates, een gewezen zakenpartner van Manafort, zijn aangeklaagd. Het is niet duidelijk of er nog andere mensen worden aangeklaagd. Ook over de aard van de aanklachten is nog niets bekend.

REUTERS Openbaar aanklager Robert Mueller.

Onderzoek Russische inmenging

Mueller is de speciale aanklager die onderzoekt of er tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen onwettige contacten hebben plaatsgevonden tussen Rusland en het team van Donald Trump. Mogelijk zou het Kremlin op die manier geprobeerd hebben om de uitslag van de verkiezing te beïnvloeden. Trump heeft altijd ontkend dat er sprake was van "collusie" tussen het Kremlin en zijn campagneteam.

AFP Campagneleider Paul Manafort moet zichzelf aanmelden bij aanklager Mueller.

Betalingen van Oost-Europese politici

De naam van Gates (61) komt voor op verscheidene documenten die te maken hebben met bedrijven die Manafort op Cyprus vestigde. Die bedrijven ontvingen betalingen van politici en zakenlieden in Oost-Europa, ontdekte The New York Times. Manafort werkte in elk geval ooit voor onder anderen de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj (2010-2014), van wie hij miljoenen zou hebben ontvangen, en de dictator Mobutu Sese Seko in Congo. Veel te laat, op 27 juni 2017, meldde hij zich aan bij het ministerie van Justitie omdat hij werkte voor buitenlandse mogendheden. Zo'n aanmelding is verplicht in de Verenigde Staten. De 68-jarige jurist werkte ook mee aan de campagnes van onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaten Ford, Reagan en Bush. President Trump heeft tot nu toe elke suggestie van Russische betrokkenheid strikt van de hand gewezen.

AP Manafort werkte ooit voor de voormalige president van Oekraïne Viktor Janoekovitch.