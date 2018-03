Campagnebussen van Braziliaanse ex-president Lula beschoten IB

28 maart 2018

03u30

Twee campagnebussen van de Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva zijn in de staat Parana in het zuiden van het land beschoten. Dat laat zijn partij weten. Niemand raakte bij de beschieting gewond. Lula zat niet in een van de bussen, die op het moment van de aanval bevolkt waren met journalisten en gasten.

De ex-president voert campagne in het zuiden van het land om stemmen te verzamelen voor een nieuwe gooi naar het presidentschap in oktober.

Vorige week besliste het hooggerechtshof nog om de van corruptie beschuldigde ex-president voorlopig op vrije voeten te laten, nadat hij in juli vorig jaar werd veroordeeld tot 9,5 jaar gevangenisstraf. In beroep spraken drie rechters van het hof van beroep in Porte Alegre eind januari een nog strengere straf uit van 12 jaar en 1 maand. Op vier april buigt het gerecht zich opnieuw over zijn zaak.

De beschieting laat zien hoe gecontesteerd de ooit immens populaire Lula geworden is. "Ik heb al eerder in het hele land campagne gevoerd en nog nooit eerder te maken gehad met geweld. Als ze me willen bevechten, doe dat dan met het uitbrengen van je stem", aldus Lula in een reactie op zijn eigen website.