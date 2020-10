Campagneadviseur Trump stapt op na arrestatie IB

01 oktober 2020

05u40

Bron: ANP 0 Brad Parscale, een campagneadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump die tot voor kort nog zijn campagneleider was, heeft ontslag genomen als adviseur nadat hij onlangs voor zijn huis werd gearresteerd. Dat meldt een medewerker van Trumps campagneteam.

Parscale werd zondag gearresteerd nadat zijn vrouw de politie had gebeld. Hij zou haar hebben geslagen en hebben gedreigd zichzelf iets aan te doen.

Parscale was als manager hoofdverantwoordelijke voor de herverkiezingscampagne van president Trump, maar werd deze zomer terzijde geschoven. Dat gebeurde nadat een campagnebijeenkomst in de stad Tulsa (Oklahoma) minder bezoekers trok dan Trump had gehoopt.

Hij kreeg daarop een adviseursfunctie inzake de digitale campagne van de Republikeinse president. In een verklaring naar nieuwssite Politico zegt Parscale dat hij hulp zoekt voor wat hij "de overweldigende druk" op hem en zijn familie noemt.