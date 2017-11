Campagne voor impeachment Trump bereikt Times Square jv

Bron: Bloomberg 0 AFP De Amerikaanse miljardair Tom Steyer vindt Donald Trump gevaarlijk en hij heeft er veel geld voor over om daar ook zijn landgenoten van te overtuigen. Steyer financiert een advertentiecampagne van 20 miljoen dollar, die oproept tot 'impeachment' van de Amerikaanse president. Times Square is nu aan de beurt.

Steyer is een milieuactivist met veel geld, die de Democratische partij in de VS zwaar sponsort. Met zijn 'impeachment'-campagne - een procedure om de president af te zetten - tegen Trump trok hij gisteren naar het hart van New York. Op het wereldberoemde Times Square liet Steyer enkele megagrote digitale billboards plaatsen. Die zullen nog tot oudejaarsavond elk uur tien minuten meedraaien tussen de andere advertenties.

"We voelen terecht aan dat dit hét grote thema is voor het Amerikaanse volk, namelijk dat niemand opkomt voor wat de overweldigende meerderheid van de Amerikanen denkt", zei Steyer.

Vorige maand liep er ook al een commercial op televisie, waarin Steyer in de camera kijkt en Trump "een echt gevaar" noemt. Steyer beschuldigde de president ervan het gerecht tegen te werken en de VS mee te sleuren in een nucleaire oorlog. "Als dit nog geen reden voor het afzetten van een gevaarlijke president is, wat blijft er dan nog over van onze overheid? Ik financier dit om onze stem samen te laten horen en te eisen dat verkozen politice een standpunt innemen over impeachment", klonk het. Ook Fox News, Trumps favoriete zender, toonde aanvankelijk de spot, maar hield daar na een tijdje mee op.

Uiteraard reageerde Trump hierop, via Twitter. Hij noemde Steyer op zijn beurt "totaal losgeslagen" en lachte hem uit omdat hij "nooit verkiezingen wint".

Wacky & totally unhinged Tom Steyer, who has been fighting me and my Make America Great Again agenda from beginning, never wins elections! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Vorige week lanceerden zes Democraten in het Congres een aanzet tot impeachment van Trump. Maar de top van de partij schaart zich daar niet achter.

