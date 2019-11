Exclusief voor abonnees

Campagne Boris Johnson dreigt in het water te vallen

Patrick Van IJzendoorn

15 november 2019

12u55

Bron: De Volkskrant

0

De verkiezingscampagne van Boris Johnson is obsessief geregisseerd, maar één factor is onbeheersbaar: het Britse weer. De epische overstromingen in Midden- en Noord-Engeland hebben de boodschap ‘Get Brexit Done’ tijdelijk weggespoeld.