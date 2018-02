Camerabeelden zijn duidelijk: man klimt door raam van koffiestandje om werkneemster in bikini te verkrachten Sven Van Malderen

22 februari 2018

13u31

Bron: WGNO.com 0 Dinsdagochtend in Seattle: het koffiestandje was nog maar een half uur geopend toen een klant de barista aanviel. Hij kroop door het raam van de Hottie Shots Espresso, dwong de vrouw naar buiten en probeerde haar daar te verkrachten. Michael Reynolds viel echter door de mand nadat de politie de bewakingsbeelden vrijgegeven had: de baas van een meubelbedrijf had zijn werknemer onmiddellijk herkend omdat die altijd dezelfde kleren draagt. Ook een onafscheidelijk attribuut -zijn bluetooth headset- deed hem de das om.

De dader had eerst een bestelling geplaatst om de dame in bikini af te leiden. Zo kon hij haar in de rug verrassen. Onder bedreiging van een mes moest Madeline Guinto zelf uit het raam klimmen. Hij vroeg of het licht uitgedaan kon worden en beloofde dat hij haar geen pijn zou doen.

Reynolds probeerde haar te wurgen, maar de vrouw verzette zich hevig. Toen de koplampen van een wagen opdoemden, zette hij het uiteindelijk op een lopen. De volgende dag zou hij tegen de lamp lopen. De man bleek al tien jaar in de cel gezeten te hebben vanwege diefstallen en overvallen.

"Ik ben blij dat ze hem te pakken hebben", reageerde Madeline. "Binnenkort ga ik een cursus zelfverdediging volgen. In oktober ben ik ook al eens overvallen geweest, ik twijfel of ik daar nu nog ga werken."