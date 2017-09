Camerabeelden tonen hoe gedetineerde eerst met cipiers dolt en daarna ontsnapt uit zwaarbeveiligde gevangenis KVDS

11u38

Bron: Daily Mirror 1 YouTube Beelden van net voor en tijdens de ontsnapping. Een man die na een dodelijke bankoverval zijn proces afwachtte in een zwaarbeveiligde gevangenis in Sarajevo, is op een indrukwekkende manier kunnen ontsnappen. Op videobeelden is te zien hoe Amel Sejfovic eerst vrolijk dolt met enkele cipiers en daarna uitbreekt terwijl hij een van hen met een pistool bedreigt. Elf personeelsleden van de gevangenis zijn intussen opgepakt omdat ze ervan worden verdacht dat ze de man hielpen. De gevangene zelf is nog op de vlucht.

De uitbraak dateert al van begin deze maand, maar de veiligheidsbeelden vonden nu pas hun weg naar de lokale media in Bosnië-Herzegovina. Eerst zie je de man terwijl hij plezier lijkt te maken met enkele bewakers. Ze gaan heel amicaal met elkaar om. Even later zie je hem twee van hen bedreigen met een pistool. Een van de bewakers moet vervolgens een poort openen zodat de kerel kan ontsnappen.

Als dat niet meteen lukt, begint de gedetineerde als een gek op een deur te schieten van een controlekamer. Hoe Sejfovic aan dat wapen kwam, is niet duidelijk.

Sejfovic zat in de cel na een gewelddadige bankoverval in 2015. Daarbij sloeg hij met drie kompanen het personeel van de instelling en enkele klanten in elkaar, voordat hij aan de haal ging met 154.000 euro cash geld. Bij de overval werd ook een fietser doodgeschoten, die toevallig passeerde. Het Openbaar Ministerie beschuldigde Sejfovic daarop van moord, poging tot moord en overval.