Camerabeelden tonen hoe bodybuilder vriendin in coma slaat: "Maar ik wil niet dat hij opgesloten wordt, het was mijn fout" Sven Van Malderen

27 september 2018

16u17

Bron: Fox News 1 Een vreselijk geval van partnergeweld in Washington Township (Michigan): een bodybuilder ging er zodanig tekeer tegen zijn vriendin dat ze in een coma eindigde. De beelden van de bewakingscamera spreken voor zich, maar toch smeekte Kristina Perry (22) dat haar gewelddadige partner vrijgelaten zou worden. De openbaar aanklager wil deze zaak gebruiken om de ogen van het publiek te openen.

Paul Bashi (35) werd vorige maand gearresteerd wegens poging tot moord. Als hij de cel wil verlaten, moet hij een borgsom van maar liefst 4,3 miljoen euro ophoesten.

In de opnames is in eerste instantie te zien hoe de spierbundel de gsm van zijn vriendin controleerde. Toen Perry even later binnenkwam, viel hij haar meteen aan. Veertig minuten lang bleef Bashi op haar inbeuken. Hij bekogelde haar met alles wat hij grijpen kon, van een stoel tot een brandende kaars. Volgens speurders kreeg het slachtoffer meer dan honderd slagen te verwerken.

"Ze moest dood"

Bashi takelde haar ook toe met verschillende messteken. Als hij de kamer verlaat, is het om een nieuw exemplaar te gaan halen. "Sommige passages zijn gewoon te gruwelijk om te tonen", getuigt agent Pam Mclean.

Op een bepaald moment zijn er bloedvlekken te zien op zijn arm. Hoewel het slachtoffer geen enkel teken van leven meer geeft, blijft hij in razernij doorgaan. "Ik snap niet dat ze het overleefd heeft. Laat er geen twijfel over bestaan, ze moest dood", pleitte het openbaar ministerie.

Het waren uiteindelijk de buren die Perry in zieltogende staat zagen liggen en de politie verwittigden. In het ziekenhuis lag ze nog verscheidene dagen in coma.

"Laat hem vrij"

Hoewel de jongedame door het oog van de naald gekropen is, wil ze niet dat de dader opgesloten wordt. "Ze zei tegen de rechter dat Bashi moest vrijkomen. Ze vond het háár fout dat het zo ver gekomen was", aldus openbaar aanklager Eric Smith.

De man was niet verrast. "Jaarlijks behandelen we 2.500 gevallen van partnergeweld. Zestig procent van die dames trekt hun verklaring in of komt zelfs niet opdagen op het proces. De daders zetten hun slachtoffer onder druk om niet tegen hen te getuigen. Het is cru om te zeggen, maar godzijdank hebben we in dit geval het filmpje. Anders zou ook Bashi door de mazen van het net geglipt zijn."

Met dit voorbeeld wil Smith dan ook het nodige bewustzijn creëren. "Als je weet dat iemand mishandeld wordt, kom het dan melden. Ook als het slachtoffer dat niet wil. Vaak zijn ze te bang om er zelf voor uit te durven komen."