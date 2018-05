Camera zat verborgen in rookmelder Nederlandse sauna, eigenaar en zijn vrouw verdachte Marcia Nieuwenhuis en Suzanne de Winter

25 mei 2018

17u57

Bron: AD.nl 0 In de sauna Beauty en Oase in het Nederlandse Nederasselt zat een camera verstopt in een rookmelder van de massagesalon van de sauna. De eigenaar van de sauna en zijn vrouw zijn aangemerkt als verdachte, omdat de politie een tot voor kort nog draaiende, verborgen camera vond. De sauna kwam in maart in het nieuws nadat handbalsters van de Nederlandse nationale ploeg naakt gefilmd werden. Beelden daarvan belandden op een pornosite.

Uit onderzoek van onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad (AD) bleek dat niet alleen de handbalsters te begluren waren op pikante sites, maar nog veel méér saunagangers. Toen de eigenaar daarvan aangifte deed, ging de politie op onderzoek uit en is een tot voor kort nog snorrende camera aangetroffen, goed verstopt in de massageruimte.

De eigenaar en zijn vrouw worden verdacht van het heimelijk filmen Politiewoordvoerder José Albers

Zowel de man als vrouw die eigenaar zijn van de sauna, zijn gehoord en worden nu als verdachten aangemerkt voor het heimelijk filmen van bezoekers. "De eigenaar en zijn vrouw worden verdacht van het heimelijk filmen", verklaart José Albers, woordvoerder politie Oost-Nederland. Die camera zat in een rookmelder in een massagesalon van de sauna. "Deze was geïnstalleerd in opdracht van de eigenaren", benadrukt de politiewoordvoerster.

Gluurder

Uit onderzoek van het AD bleek dat een gluurder onder een bijnaam schreef: "Ik heb toegang tot drie kleedkamers, waar 24/7 wordt opgenomen." Op 21 september 2016 licht die persoon die op het forum wordt betiteld als 'eerste klas gluurder' zijn werkwijze toe. "Het is zaak om de beelden te bekijken en de beste momenten eruit te pikken. Ik kan ook live kijken." Mogelijk gaat het hier dus om sauna-eigenaar Erik van I. zelf.

De gluurder zoekt ook interactie met mede-forumbezoekers. "Laat me weten hoe jullie hierover denken", vraagt hij. Bij een reeks van achttien foto's vraagt hij ook om commentaar te leveren. "Houden jullie meer van blanke meisjes, donkere meisjes? Dik? Dun? Jong of ouder? Ik heb vooral degenen geplaatst die mij aanspreken, maar zou er ook graag delen die jullie aanspreken."

Houden jullie meer van blanke meisjes, donkere meisjes? Dik? Dun? Jong of ouder? Gluurder over de camerabeelden op een forum

De eigenaar laat via zijn advocaat Paul de Kerf weten dat hij naar eigen zeggen altijd heel goed heeft meegewerkt aan het politieonderzoek. Volgens hem stond het ook op bordjes aangegeven dat er gefilmd werd. De advocaat van Erik van I. benadrukt dat zijn cliënt geen verdachte is van het via internet verspreiden van de beelden, maar van het onvoldoende toezicht houden op het maken van de beelden en wie er toegang toe had.

Holy cow! Post die video's en je wordt een held Gluurder op voyeursforum

Andere forumbezoekers reageren enthousiast op zijn onthullingen. "Holy cow! Post die video's en je wordt een held", schrijft iemand. Uit het politieonderzoek is niet gebleken, dat medewerkers een rol of weet hadden van de beelden op internet.

In totaal worden drie personen in dit onderzoek als verdachten aangemerkt. Een derde persoon uit het Friese Drachten is verdachte, vanwege het uploaden van beelden. Met de aanhouding van die drie personen is het onderzoek naar de naaktbeelden afgerond.



Van zeker honderd bezoekers van de op de grens van Gelderland en Noord-Brabant gelegen sauna zijn hierop duidelijk herkenbaar en naakt in beeld. Elf bezoekers hebben aangifte gedaan nadat zij zichzelf in de naaktbeelden hebben herkend op internet, hieronder zaten ook een aantal Oranje-handbalsters.



De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben onderzoek gedaan naar het hacken van de beelden, het uploaden van dit materiaal en het ophangen en installeren van verborgen camera’s. Het complete dossier wordt nu voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.

