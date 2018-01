Camera's in Indiase klaslokalen na geweldsincidenten met kinderen

19 januari 2018

Na meerdere geweldsincidenten waarbij kinderen waren betrokken, heeft de Indiase provincie Delhi besloten om in alle klaslokalen in de hoofdstad bewakingscamera's op te hangen. Ouders krijgen kunnen wanneer ze dat willen meekijken via een speciale app op hun mobiele telefoon.