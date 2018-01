Camera legt moment vast waarop man meisje van 11 aanrandt TK

21 januari 2018

11u42

Bron: Manchester Evening News 2 Een beveiligingscamera heeft het moment kunnen vastleggen waarop een volwassen man een meisje van 11 vastgrijpt op straat in Manchester. De aanrander, wiens gezicht verborgen is onder een kap, bleef haar daarna achtervolgen.

Het is John Southern die het gebeuren kon vastleggen. Hij had van de school van zijn kinderen bericht gekregen dat een meisje was lastiggevallen voor zijn deur, en besloot daarop om de camera aan zijn voorgevel te checken. En inderdaad, die had het hele voorval gefilmd.

Op de beelden is te zien hoe een meisje van elf jaar oud met een roze jas naar school wandelt. Ze wordt achtervolgd door een volwassen man die de kap van zijn jas over zijn hoofd heeft getrokken. Hij komt steeds dichterbij, wat het meisje lijkt op te merken. Op een bepaald moment haalt hij haar in en grijpt hij haar achterste vast. Ze verdwijnen even uit beeld, maar daarna zet het meisje haar weg voort. Als de man haar blijft achtervolgen, zet ze het uiteindelijk op een lopen. Ze kon later alarm slaan op haar school.

John vindt het hele gebeuren afschuwelijk. "Ik heb drie kinderen, en dit gebeurde net voor mijn deur. Ik vind het een groot probleem. Mijn oudste dochter is amper acht minuten na dit voorval ook naar school vertrokken." Hij heeft de beelden intussen overgemaakt aan de politie. Er werd een onderzoek geopend en de dader wordt opgespoord. Volgens de autoriteiten maakt het meisje op de video het goed. Ze kon een goede beschrijving van haar aanrander geven: een blanke, blonde man van ongeveer 30. Dat doet vermoeden dat de man in kwestie nog een tweede kind heeft lastiggevallen. De dag ervoor werd immers al eens aangifte gedaan voor een gelijkaardige misdaad. "De politie vermoedt dat de twee feiten samenhangen. en raadt iedereen aan om zijn kinderen te waarschuwen en waakzaam te zijn."