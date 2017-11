Camera filmt moment waarop vastgebonden ontvoerde vrouw uit kofferbak kan ontsnappen sam

15u56

Bron: KameraOne 1

In Alabama legde een beveiligingscamera van een tankstation het moment vast waarop een ontvoerde vrouw kon ontsnappen. De ontvoerder was 's nachts bij haar ingebroken, waarna hij haar handen op haar rug bond en dwong in zijn koffer te stappen. De vrouw slaagde erin zich los te wurmen en het kofferdeksel te openen.

rv Ontvoerder Timothy Jabbar Wyatt werd opgepakt. De man zat al eerder in de cel.