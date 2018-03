Cambridge Analytica schorst CEO kv

20 maart 2018

20u39

Bron: The Guardian, Belga 1 Cambridge Analytica, het omstreden Britse databedrijf dat data van miljoenen Facebookgebruikers heeft gebruikt om hun stemgedrag te beïnvloeden tijdens de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen, heeft zijn CEO Alexander Nix geschorst. Dat deelt het bedrijf zelf mee.

"Het bestuur van Cambridge Analytica heeft vandaag meegedeeld dat het CEO Alexander Nix heeft geschorst met onmiddellijke ingang, in afwachting van een volledig, onafhankelijk onderzoek", zo deelt het bedrijf mee in een verklaring.

"Volgens het bestuur zijn de recente commentaren van meneer Nix, die in het geheim werden gefilmd door Channel 4 en andere beschuldigingen geen afspiegeling van de waarden van het bedrijf en zijn schorsing geeft aan hoe ernstig we deze overtreding nemen", luidt het verder.

Alexander Tayler is aangesteld als vervanger.

"Honey traps"

Tijdens een gesprek met een undercoverjournalist voor Channel 4 News, had Nix gesuggereerd dat het bedrijf smeergeld gebruikte en "valstrikken" spande om politici in moeilijkheden te brengen.

In het interview leek Nix te suggereren dat het bedrijf bereid is om "honey traps" te gebruiken. Met die Engelse term wordt een spionagetruc bedoeld, waarbij hooggeplaatste personen in de val worden gelokt door jonge vrouwen om hen zo bepaalde geheimen te ontfutselen. Andere technieken van het bedrijf zouden het publiceren van fake news zijn en websites opzetten om data te verzamelen.

Aan de krant The Times ontkende Nix dat hij geprobeerd heeft om politici ten val te brengen.