Cambridge Analytica doet boeken toe na privacyschandaal Facebook kv

02 mei 2018

20u25

Bron: Wall Street Journal, Reuters 1 Cambridge Analytica, het Britse consultancybedrijf dat nauw betrokken was bij de presidentscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump, houdt ermee op. Sinds in maart aan het licht kwam dat de dataverwerker misbruik maakte van de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers, liggen het bedrijf en management wereldwijd zwaar onder vuur.

Cambridge Analytica wordt ervan beschuldigd zonder toestemming de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers bemachtigd te hebben. Die werden vervolgens gebruikt om kiezersprofielen aan te maken, zodat Facebookgebruikers tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de brexitcampagne heel gerichte propaganda te zien kregen.

De Wall Street Journal berichtte vandaag op gezag van de leiding van het omstreden databedrijf dat de firma ermee ophoudt en het faillissement aanvraagt. Een niet nader genoemde bron vertelde aan de krant dat de beslissing genomen werd omdat het bedrijf klanten verloor en omwille van de zware juridische kosten naar aanleiding van het onderzoek naar de data-inbreuk bij Facebook.

Verklaring

"De grootschalige berichtgeving heeft nagenoeg alle klanten en leveranciers van het bedrijf weggejaagd", zo deelt Cambridge Analytica mee in een verklaring. "Bijgevolg is er beslist dat het niet langer leefbaar is om de zaak draaiende te houden, waardoor er voor Cambridge Analytica geen ander realistisch alternatief was dan het faillissement aan te vragen voor het bedrijf."

Volgens het bedrijfsbestuur is het bedrijf echter het slachtoffer van ongegronde beschuldigingen en deed het niets verkeerd. "De voorbije maanden werd Cambridge Analytica het slachtoffer van talloze onterechte beschuldigingen en werd het, ondanks de inspanningen van het bedrijf om de zaken recht te zetten, belasterd voor activiteiten die niet alleen legaal zijn, maar ook algemeen aanvaard worden als een basiscomponent van onlineadvertenties in zowel politieke als commerciële arena's", klonk het verder.

De sluiting van Cambridge Analytica gaat vandaag in. Medewerkers werden gevraagd om hun computers binnen te brengen. Ook moederbedrijf SCL Elections doet de boeken toe.

SCL Group

Het bedrijf maakt deel uit van SCL Group, een bedrijf dat meer dan 25 jaar geleden werd opgericht en zich bezighoudt met uiteenlopende zaken gaande van onderzoek naar voedselveiligheid tot drugsbestrijding en politieke campagnes.

Cambridge Analytica werd opgericht omstreeks 2013, aanvankelijk met een sterke focus op de Amerikaanse verkiezingen. Het bedrijf kreeg daarvoor een kapitaalinjectie van vijftien miljoen dollar van de Republikein Robert Mercer. De firma leverde naar eigen zeggen consumentenonderzoek, gerichte advertenties en andere datagerelateerde diensten aan politieke klanten en bedrijven.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte tijdens zijn kiescampagne gebruik van de diensten van Cambridge Analytica.