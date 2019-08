Callie was 16 toen ze twee miljoen won met de Lotto: “Maar nu ben ik blut. Van het geld dat ik aan ‘vrienden’ leende zag ik nooit een cent terug” Sven Van Malderen

27 augustus 2019

17u02

Bron: The Mirror 2 Amper zestien jaar was Callie Rogers toen ze de Lotto-jackpot van 1.875.000 pond (een slordige 2 miljoen euro; nvdr) in de wacht sleepte. Het meisje was zo overweldigd door de megawinst dat ze verkeerde beslissingen begon te nemen. Zo verbraste ze haar geld onder meer aan snelle wagens en nam ze foute ‘vrienden’ in vertrouwen. Gevolg is dat ze nu -zestien jaar later- financieel aan de grond zit. “Maar ik voel me gelukkiger dan ooit.”

“Ik deelde zomaar geld uit, niet alleen aan vrienden maar zelfs aan verre kennissen. Nu eens 22.000 euro, dan weer 15.000. Ik schat dat het totale bedrag zo opgelopen is tot 220.000 euro, maar ik zag er nooit een cent van terug.”

“Ik was een makkelijk doelwit. Nu besef ik pas wat ze mij aangedaan hebben. Ze maakten misbruik van mijn jonge leeftijd. Ik dácht alleen maar dat ik veel vrienden had, in realiteit waren ze enkel op mijn fortuin uit.”

“Iedereen wilde vriendjes worden”

Zelf gooide Callie haar poen ook door ramen en deuren. “Ik kocht enkele huizen, voor mezelf en enkele familieleden. Mijn borstvergroting kostte 18.500 euro, ik bleef ook onvermoeid feesten en cadeautjes kopen. Ik hielp anderen -en zeker familieleden- graag uit de nood.”

“Maar anderzijds wilde ik gewoon ook weer mijn leven van vroeger terug. Ik had zelfs heimwee naar de tijd dat ik rekken vulde in de supermarkt. Toen kon ik tenminste nog de deur uit zonder dat er een fotograaf op de loer lag. En mensen bleven maar smeken om een beetje geld. Iedereen wilde plots vriendjes met mij worden.”

“Niet verslaafd aan cocaïne”

De geruchten deden ook de ronde dat Callie verslaafd zou zijn aan cocaïne. “Maar dat klopt niet. Ik heb dat verhaaltje zitten rondbazuinen omdat een ex anders met zijn verzonnen versie naar de boekjes zou stappen. Die leugens zouden hem heel veel geld opleveren en dat wilde ik niet. Ik besefte niet dat mijn interview zó veel stof zou doen opwaaien dat ik er zeventien jaar later nog altijd last van heb. Er zijn toen heel veel onwaarheden over mij verschenen en dat heeft me enorm gekwetst.”

Tegenwoordig moet Callie het als verzorgster stellen met een jaarloon van ruim 13.000 euro. Voor haar bescheiden huisje betaalt ze een huursom van 550 euro. “Maar ik ben nu gelukkiger dan ooit tevoren”, klinkt het.

“Schat aan levenslessen”

Het meisje kreeg van de loterij wel enige begeleiding, met hier en daar een tip om het geld te beleggen. “Maar op die leeftijd heb je absoluut geen idee wat je met al die centen moet aanvangen”, stelt ze. Callie roept dan ook op om de wettelijke gokleeftijd op te trekken van 16 naar 18 jaar, een voorstel waar de Britse regering wel oren naar lijkt te hebben. “De regeling zou gelden voor kraskaarten van de Nationale Loterij en online gokspellen”, aldus minister van Cultuur Mims Davies.

Wat Callie uiteindelijk overgehouden heeft aan haar heftige rollercoasterperiode? “Ik heb het huis van mijn grootouders gekocht, maar dat hou ik achter de hand voor mijn kinderen later. En natuurlijk heb ik ook een schat aan levenslessen gekregen. Daardoor ben ik de persoon geworden die ik vandaag ben, en daar ben ik best trots op.”