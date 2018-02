Callgirl: "Haal me uit de cel en ik leg de link tussen Rusland en president Trump bloot" Sven Van Malderen

28 februari 2018

16u43

Bron: New York Daily News 170 "Als je me uit de gevangenis haalt, geef ik cruciale informatie vrij over de veelbesproken banden tussen Rusland en president Trump." Die deal legt Anastasia Vashukevich op tafel nadat ze vorig weekend in Thailand opgepakt werd. De callgirl was op dat moment naar verluidt een 'sekstraining' aan het geven aan Russische toeristen. Zij betaalden volgens lokale media meer dan 20.000 baht (500 euro) om gedurende vijf dagen alle 'geheimen in bed' ontsluierd te zien.

In het bovenstaande filmpje ziet u hoe Vashukevich samen met enkele collega's weggeleid wordt door de politie. De praktijk op zich is niet verboden, het gezelschap zou wel illegaal aan het werk geweest zijn.

In een poging om vrij te komen, lanceert de vrouw -beter bekend onder haar roepnaam Nastya Rybka- nu een spraakmakend filmpje op haar Instagramprofiel. "Ik ben de enige getuige en de ontbrekende link in het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen", klinkt het. "Als inlichtingendiensten mij willen helpen en mijn veiligheid kunnen garanderen, ben ik bereid om alle info te delen. Amerika, Europa of een welbepaald land, dat speelt voor mij geen rol. Als ik hier maar wegraak. Ik weet veel en heb zowel beelden als audiobestanden om mijn stellingen te staven."

"Niet voor niets een escorte"

Grootspraak? Zou best kunnen, want Vashukevich geeft voor de rest geen concrete indicaties. Anderzijds heeft ze wel al eens een ontmoeting gefilmd tussen miljardair Oleg Deripaska en de Russische vicepremier Sergei Prikhodko op een jacht voor de kust van Noorwegen. Oppositieleider Alexei Navalny plukte die beelden vorige maand van haar Instagramaccount om zijn rivaal te betichten van omkooppraktijken. "Hoe moet je het anders noemen? Anastasia is niet voor niets een escorte. Bovendien heeft de oligarch hem ook in een persoonlijke jet laten overvliegen."

In een vertrouwelijk gesprek viel bovendien te horen hoe Prikhodko en Deripaska de voormalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland belachelijk maakten. "De reden waarom de band met Amerika zo slecht is? Nuland. In haar jonge tijd zat ze een maand op een Russische walvisjager, sindsdien haat ze ons land", klonk het.

"Politieke nitwit"

Navalny speculeerde zelfs lustig verder. "Deripraska en Prikhodko dienden misschien wel als verbindingspersonen tussen het Kremlin en de Trump-campagne in 2016. Paul Manafort werkte ooit voor de metaalmagnaat, is het dan toeval dat hij later de campagneleider van Trump geworden is?"

Prikhodko veegde alle beschuldigingen van tafel en noemde Navalny een "politieke nitwit die overal complotten ziet". Hij sleepte ook Vashukevich voor de rechter omdat ze zijn privacy geschonden had, en met succes: de bewuste filmpjes moesten meteen van haar YouTube- en Instagramprofiel verwijderd worden.

Volgens Vashukevich is het geen toeval dat ze net nu gearresteerd wordt. "Alstublieft, Amerika. Red ons van Rusland. Dit is bedoeld om ons politiek monddood te maken. De Thaise autoriteiten dansen naar de pijpen van Rusland. Als we uitgeleverd worden, zullen we sterven in een Russische cel of gaan ze ons simpelweg vermoorden."

In Thailand mogen veel gevangenen vrij gebruik maken van een gsm. Zo kon Vashukevich bijvoorbeeld ook een foto de wereld insturen die -volgens haar dan toch- aantoont dat ze ziek geworden is.