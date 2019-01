Callgirl die link tussen Trump en Rusland zou blootleggen, opgepakt na landing in Moskou kv

17 januari 2019

23u27

Bron: CNN, ANP 1 Het Wit-Russische model Anastasia Vashukevich dat beweert bewijzen te hebben voor Russische hulp in de verkiezingscampagne van Donald Trump, is meteen na aankomst op het Moskouse vliegveld Sjeremetjevo gearresteerd. Thailand had haar uitgeleverd.

Vashukevich (27), op internet bekend als Nastya Rybka, werd gezocht wegens het organiseren van prostitutie met haar 'verleidingsgoeroe' Alexander Kirillov. Diens vrouw bevestigde tegen persbureau Interfax hun aanhouding. De Thaise politie pakte Vashukevich, Kirillov en nog enkele andere Russen vorig jaar op omdat ze sekscursussen gaven in Pattaya zonder een werkvergunning te hebben. Ze werden vandaag op het vliegtuig naar Moskou gezet.

Vorig jaar vertelde de vrouw vanuit de Thaise gevangenis aan CNN dat ze in 2016 en 2017 meermaals getuige was van ontmoetingen tussen de Russische miljardair Oleg Deripaska en minstens drie niet nader genoemde Amerikanen. Ze zou ook beschikken over een foto van één van de Amerikanen. De Wit-Russische sekscoach zegt geluidsopnamen te hebben van Deripaska die aantonen dat er via Trumps campagneleider Paul Manafort Russische bemoeienis is geweest met de Amerikaanse presidentsverkiezing. Ze heeft de fragmenten nooit laten horen en het is de vraag of de banden echt bestaan.





De vrouw beweert dat ze de minnares van Deripaska was. Die laatste ontkent dat.

Het is onduidelijk of de Russische autoriteiten Vashukevich of Kirillov willen spreken over de beweringen die ze maakte over Deripaska. Het duo beweerde vorig jaar dat hun leven in gevaar is omdat ze te veel zouden weten. “Ze kunnen me hier of in Rusland doden”, zei Vashukevich destijds vanuit haar cel in Bangkok.