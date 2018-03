Callgirl die link tussen Rusland en Trump ging blootleggen krijgt geen asiel in VS HR

07 maart 2018

Bron: ANP 0 De Wit-Russische callgirl Anastasia Vasjoekevitsj (21) is niet welkom in de VS. De vrouw was als 'sekscoach' actief in Thailand, maar zit er vast omdat ze geen werkvergunning had. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt haar aanbod vanuit een Thaise cel om met bewijzen voor Russische bemoeienis met de verkiezingen in de VS te komen 'bizar'.

Anastasia Vasjoekevitsj is ook bekend onder de roepnaam Nastya Rybka. Ze werd afgelopen week samen met negen Russen opgepakt in Pattaya. Ze zouden er illegaal werken in wat Thaise media 'een sekscursus' noemen. Achter Thaise tralies kwam Rybka met het aanbod concrete bewijzen te leveren 'voor misdaden van de Russische regering' in ruil voor asiel in de VS. Ze durft niet meer naar Rusland.

Opnames

Rybka is escort geweest en was aan boord van een jacht van de machtige Russische aluminiummagnaat Oleg Deripaska. Deripaska is ook een bondgenoot van president Poetin en hij heeft zaken gedaan met Paul Manafort, in 2016 campagneleider van presidentskandidaat Trump. Rybka suggereert dat Deripaska op de boot over de beïnvloeding van de verkiezingen sprak en dat daar urenlange opnames van zijn.

