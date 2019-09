Californische studenten krijgen abortuspil op campus RL

15 september 2019

07u07

Bron: NY Times 0 Een nieuwe wet verplicht publieke universiteiten in de Amerikaanse staat Californië abortusmedicatie te verstrekken aan ongewenst zwangere studenten. Het is een initiatief van studenten van de University of California in Berkeley.

Zodra de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, de wet ondertekent, dan geldt deze vanaf 2023 voor 34 campussen waar in totaal 750.000 mensen studeren.

Hoewel studenten nu al terecht kunnen voor gynaecologisch onderzoek en anticonceptiemiddelen, worden zij voor abortussen doorverwezen naar faciliteiten buiten de campus. Dat werkt drempelverhogend volgens verschillende onderzoeken. Als de nieuwe wet ingaat, is Californië de eerste staat in de VS waar studenten recht hebben op het beëindigen van hun ongewenste zwangerschap op de campus.

De methode

Studenten die ongewenst zwanger raken, kunnen onder de nieuwe wet tot in de tiende week op de campus terecht voor de twee verschillende soorten medicatie die de zwangerschap beëindigen. De behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars in Californië. Voor instructie van het medisch personeel en de aanschaf van apparaten waarmee een echo kan worden gemaakt, hebben de studenten ruim 9 miljoen euro opgehaald via private donaties.

Weerstand

De wet roept weerstand op van pro-life organisaties en Bisschop Jaime Soto, voorzitter van de Katholieke Conferentie van Californië. Zij hopen dat de gouverneur zijn veto uitspreekt. Een vergelijkbaar wetsvoorstel werd in 2018 door de vorige gouverneur al naar de prullenbak verwezen. Die vond dat er voldoende abortusklinieken in de buurt van universiteiten waren.

De huidige gouverneur Newsom liet indertijd echter weten de wet wél te steunen.