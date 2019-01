Californische rechter verhindert Trumps strengere regelgeving voor terugbetaling van anticonceptie AW

14 januari 2019

16u16

Bron: BBC News, USA Today 0 Een rechter uit Californië heeft een stokje gestoken voor de nieuwe regelgeving van de Amerikaanse president Trump waardoor werkgevers niet langer de anticonceptie van vrouwelijke werknemers moeten betalen. Dertien staten plus Washington D.C. ontsnappen voorlopig aan de nieuwe regel.

Rechter Haywood Gilliam verleent het bevel aan dertien staten, waaronder Californië, en de hoofdstad van de VS waardoor ze even ontsnappen aan de nieuwe regelgeving. Die maakt de terugbetaling van voorbehoedsmiddelen moeilijker. Daarmee draaide Trump het besluit van Obama terug dat werkgevers verplichtte om de kosten van anticonceptie voor vrouwelijke werknemers terug te betalen.



Sinds vandaag kunnen bedrijven de terugbetaling bijvoorbeeld weigeren uit religieuze overwegingen. Een maatregel die op applaus wordt onthaald door conservatieve en religieuze groepen, en bekritiseerd door gezondheidsgroepen.

Flinke hap uit het budget

In totaal konden meer dan 55 miljoen Amerikaanse vrouwen in het verleden ‘profiteren’ van de regels van Barack Obama. Dat betekent dat velen vandaag een flinke hap uit hun budget zien verdwijnen in functie van voorbehoedsmiddelen. Daardoor vrezen de gezondheidsgroepen dat kansarme groepen niet langer gebruik zullen maken van anticonceptie.

Stopzetting van subsidies voor abortusklinieken

Eerder al maakte Trump een einde aan de overheidssubsidies aan abortusklinieken. Ook dat wetsvoorstel zorgde voor heel wat verontwaardiging bij vrouwenrechtenorganisaties. Ook de Democraten noemden het een “nieuwe episode in de oorlog die de Republikeinen voeren tegen vrouwen”.