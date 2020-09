Exclusief voor abonnees

Californiërs op de vlucht voor vuur en smog: “De rook is overal. Alsof er iemand op mijn borstkas zit”

Mari Meyer

16 september 2020

06u49

1

De wind: daar hangt het lot van tienduizenden mensen in Californië van af. Als hij té lang hun richting uit blaast, moeten ze maken dat ze weg zijn - wég van de woekerende natuurbranden. Net als tienduizenden anderen, die al op de vlucht zijn geslagen. In randgemeenten van miljoenenstad Los Angeles pakken de bewoners alvast hun spullen. "We voelen ons hier steeds minder veilig."