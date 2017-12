Californië zet ruim duizend brandweerlieden in LB

18u41

Bron: ANP 1 Photo News De branden woeden momenteel in de heuvels boven de stad Ventura, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. De Amerikaanse staat Californië zet meer dan duizend brandweerlieden in om de natuurbranden te bestrijden die enkele dagen geleden oplaaiden. Het vuur bedreigt meer dan 12.000 huizen.

De branden woeden momenteel in de heuvels boven de stad Ventura, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Ze hebben al ruim 20.000 hectare natuur in de as gelegd. De ingezette brandweerlieden proberen vooral huizen voor het vuur te behoeden.

Door de branden zitten inmiddels een kwart miljoen huizen zonder stroom. Diverse scholen zijn uit voorzorg gesloten. Het aantal slachtoffers valt tot nu toe mee. Er zijn drie brandweermannen met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.