Californië zet bijna 6.000 brandweerlieden in

13u56

Bron: ANP, AP Brandweerlieden aan het werk in Santa Barbara. Californië haalt alles uit de kast om de niet aflatende branden in de staat te bestrijden. Inmiddels zijn er ruim 5800 brandweerlieden uit meerdere staten actief. Ze hebben veel last van de harde wind.

De bestrijders van het vuur hebben niet kunnen voorkomen dat inmiddels zowat achthonderd huizen en gebouwen in de as zijn gelegd. Er ging al 93.000 hectare aan natuur verloren. De autoriteiten in Californië schatten dat inmiddels ongeveer 90.000 woningen zonder stroom zitten.

De branden komen vooral voor in de regio's Ventura en Santa Barbara, op zo'n 160 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. De brandweer vreest dat het vuur de plaatsen Carpenteria, Summerland en Montecito zal bereiken. De branden bij de metropool Los Angeles en San Diego zijn onder controle.