Californië zet af en toe stroomvoorziening uit om te besparen tijdens hittegolf jv

15 augustus 2020

09u38

Bron: ANP/BLOOMBERG 0 De Californische toezichthouder op de stroomvoorziening, de CISO, zal de stroomtoevoer af en toe uitzetten, na een grote stijging van het verbruik. In delen van de staat is het met temperaturen rond de 35 graden erg heet en zetten klanten massaal ventilators en airconditioning aan. De elektriciteitsmaatschappijen hebben daarvoor echter niet voldoende energie.

Vrijdagavond startte daarom een roulerend en plaatselijk afsluiten van de stroomvoorziening. In totaal zaten naar schatting twee miljoen Californiërs vrijdagavond soms wel anderhalf uur zonder stroom. Bijna niemand was volgens Californische media van tevoren op de hoogte gesteld van de blackouts. Volgens de CISO gaat het om een noodsituatie.

Het is voor het eerst dat op deze schaal in Californië de stroom tijdelijk wordt afgesloten sinds de energiecrisis in de jaren 2000 en 2001. Wel zijn vorig jaar klanten van de elektriciteitsvoorziening afgesneden als gevolg van bosbranden. De noodmaatregel lijkt in de komende dagen vaker te worden toegepast, omdat er een hittegolf voor de deur staat met temperaturen tot 43 graden.